Festnahme in Wien bei Schlag gegen Cyberbetrug

Die Festnahme in Wien erfolgte in Rechtshilfe für die ermittlungsführende deutsche Polizei. „Über eine Übergabe an die deutschen Behörden wird in einem Verfahren entschieden werden“, sagte Judith Ziska von der Staatsanwaltschaft Wien. Beim Zugriff in der Bundeshauptstadt waren das Bundeskriminalamt, das Landeskriminalamt, die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sowie ein Europol-Beamter und zwei Kollegen von der Polizei in Hannover im Einsatz.