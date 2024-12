Ein Trump auch für Rumänien?

Ausländische Konzerne will er aus dem Land jagen. Das zeigt: Georgescu ist die Rache der Modernisierungsverlierer, von denen es so viele in Rumänien gibt. Sein Sieg in der ersten Runde schockierte die Elite, die Rumänien zum südosteuropäischen Stützpfeiler von NATO und EU gemacht hat. Georgescu schürt die Angst über eine Verwicklung in den benachbarten Ukrainekrieg.