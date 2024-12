Finanzchaos sorgt für peinlichen Sitzungsabbruch

„Es tut mir leid, dass Klagenfurt so ein Bild abgibt“

Scheider will nach wie vor den Bundesabschluss übernehmen, SP-Vizebürgemeister Ron Rabitsch will den Landesabschluss abwarten. „Das wäre korrekt für uns. Scheider wäre verpflichtet gewesen, uns bei einer Sitzung bis 29. November den Brief des Landes vorzutragen. Das ist nicht passiert. Wir konnten der Tagesordnung nicht zustimmen.“