Die ältesten Krampusse des Tennengaus werden 40

Beim Jubiläumslauf muss sich niemand fürchten

Die finsteren Gesellen zelebrieren ihren Geburtstag am Donnerstag mit ihrem traditionellen Lauf in der Pucher Leitnerstraße (19 Uhr). „Wir mögen es klassisch, bei uns gibt es keine Absperrungen. Fürchten muss sich trotzdem keiner, es läuft alles gesittet ab“, verspricht der Obmann. Mit seinen Kollegen versucht Hörhager bestmöglich das Brauchtum hochzuhalten. „Besonders schön sind die Hausbesuche mit Nikolaus. Das hat immer ein bisserl was Familiäres, mit den Kindern haben wir viel Spaß“, grinst er.