Englisches Paar macht Krampus-Urlaub in Salzburg

Wenig verwunderlich also, dass sich die Crittalls auch morgen, Samstag, wieder unter die Besucher mischen werden. Ab 19 Uhr werden knapp 800 schaurige Gestalten mit ihren Holzmasken von der Turnerstraße über die Linzer Bundesstraße bis zur Schillinghofstraße ziehen. 39 Krampusgruppen haben ihr Kommen angesagt. „Wir haben auch wieder einige Kinderpassen am Start“, freut sich Veranstalter Hans Brugger. Auch die integrative „Jedermann Pass“ ist wieder dabei – es ist damit wohl der größte Krampuslauf in der Stadt Salzburg.