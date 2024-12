Wegen roter Wohnberatung fliegen jetzt die Fetzen

„Unverschämte Gehaltserhöhung“

Probleme gibt es nach Jahren der Krisen und Teuerungen in diesem Bereich ja allerorts. Und da will die SPÖ das S in Sozialdemokratie plötzlich wieder als Kürzel für Service stehen haben – und startet eine kostenlose Wohnberatung für die Landsleute. „Wir haben uns im Landtagsklub darauf geeinigt, mit einem Teil unserer Gehälter ein SPÖ-Wohn-Telefon zu finanzieren“, verkündet Landesparteivorsitzender Sven Hergovich stolz. Nicht ohne Hinweis auf die „unverschämte Gehaltserhöhung von Mikl-Leitner und Landbauer mitten in der Teuerungskrise“. Geboten werden soll unter Tel. 0664/88 54 00 05 juristische Beratung „zu allen Problemen rund ums Wohnen“, erklärt der rote Wohnbausprecher Christian Samwald. Derer gebe es genug.