Ungenaues Ticket: Musikfans in U-Bahn gestraft

„Nicht ausreichend klar“

Das sah auch die Ombudsfrau so und hat bei oeticket nachgefragt. Dort musste man zugeben, „dass die Gültigkeitszeiträume in der früheren Darstellung in der App möglicherweise nicht ausreichend klar kommuniziert worden seien.“ Das habe man zwischenzeitlich angepasst, um Missverständnissen in der Zukunft vorzubeugen.