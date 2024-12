Haftstrafe für den Treppelweg-Täter

Die „Krone“-Leser kennen den Fall, der sich am 29. September 2023 auf dem Halleiner Treppelweg an der Salzach abgespielt hat: Eine Spaziergängerin wurde mit schwersten Verletzungen auf dem Boden gefunden. Lange war unklar, was genau passiert ist – bis Kommissar DNA die Ermittler zum Angeklagten führte, einem in Schubhaft sitzenden Serben (25).