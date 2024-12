Koalitionsgespräche: Budget wird nun zur Chefsache

Aus Sicht vieler Beobachter hat die „Woche der Wahrheit“ für die Verhandler der Zuckerl-Koalition begonnen. Es wird täglich in den Untergruppen verhandelt. Eine von der SPÖ angedacht Pause der Koalitionsgespräche, sollte es keinen Kassasturz zum Budget geben, ist vom Tisch. Noch in dieser Woche wollen sich die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS zu einem Austausch treffen, hieß es am Dienstag.