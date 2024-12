Warum in Verhandlungen der „Zuckerl-Schock“ droht

Offiziell will die Zuckerl-Koalition zwar erst am 12. Dezember bekannt geben, ob, und wenn ja, wie es weitergeht. In den Parteien ist allerdings klar: Die Woche der Wahrheit hat am Montag begonnen. Täglich soll verhandelt und insbesondere in drei Gruppen über das Fortbestehen des Wagnisses entschieden werden – ob die Verhandlungen platzen oder sogar noch der Turbo gezündet wird.