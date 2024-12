„Ich kann der Austria etwas zurückgeben“

Es war wie ein Klassentreffen, als Markus Mader seinen ersten offiziellen Termin nach seiner Rückkehr zur Austria mit den Medienvertretern wahrnahm. Fast so, als wäre der alte, neue Trainer der Lustenauer nie weg gewesen. Was auffiel, ist die positive Energie, die der 56-Jährige, der vor jugendlichen Elan sprüht, ausstrahlt. Und auch die Herzlichkeit und das Nahbare, die einen Typen wie „Mäde“ ganz einfach auszeichnet, ist nicht verloren gegangen. Mader blieb dem Fußball auch in seiner Nicht-Trainer-Zeit treu, war auf vielen Heimspielen der Austria im Stadion anwesend. Dabei saßen seine Wunden tief, fraßen sich das sportliche Scheitern und der Jobverlust tief in die Seele des Wahl-Dornbirners.