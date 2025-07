Der ÖFB-Cup bleibt für Altach eine Fernbeziehung

Zum 22. Mal seit dem Bundesliga-Wiederaufstieg im Sommer 2014 muss der SCR Altach im ÖFB-Cup östlich von Salzburg antreten. Dem stehen fünf Heimspiele und vier Spiele im Westen Österreichs gegenüber. In der 2. Cuprunde müssen die Vorarlberger zum Wiener Ostligaklub SV Donau. Sollte die Partie am Mittwoch (27. August) stattfinden, könnten die Rheindörfler in der Bundeshauptstadt bleiben, um dann am Samstag (30. August) das Bundesliga-Duell bei Austria Wien zu bestreiten. „Wir können aber erst planen, wenn wir die Terminansetzung vom ÖFB bekommen“, sagt Manuel Willam, Assistent der Altacher Geschäftsführung.