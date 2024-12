Markus Mader soll es in Lustenau richten

Bereits von Juli 2021 bis November 2023 stand Mader in insgesamt 86 Pflichtspielen als Trainer bei Grün-Weiß an der Seitenlinie. Er führte die Austria nach 22 Jahren zurück in die Bundesliga und dort auf Anhieb auf Platz acht. Nach einem Horrorherbst 2023 mit lediglich drei Punkten aus 14 Spielen musste „Mäde“ seinen Stuhl räumen. Nach einem kurzen Engagement bei SW Bregenz, das am 3. April dieses Jahres endete, war Mader ohne Verein. Den Weg der Austria verfolgte er weiterhin, war auch bei mehreren Heimspielen in Bregenz im Stadion zu sehen. Der Rückkehrer wird damit im letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag beim SV Lafnitz wieder die Austria coachen.