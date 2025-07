Wieder Traumlose für Röthis und Dornbirn

Doch Tradition

In Röthis sah es erst so aus, als ob man mit der Tradition bricht. Denn in den vergangenen drei Spieljahren seit dem Aufstieg in die Regionalliga West zogen die Vorderländer in der ersten Runde des ÖFB-Pokals immer Hochkaräter. Erst kam Sturm Graz, dann der LASK, letztes Jahr Ried. Dieses Jahr musste die Mannschaft von Ali Özkan nun aber in Runde eins zu Westligist Pinzgau/Saalfelden, siegte dort mit 2:1. Und kam dann der Tradition doch noch nach – denn in der zweiten Runde zog man das wohl attraktivste Los zu einem perfekten Zeitpunkt – denn Meister Sturm Graz kommt ins frisch eingeweihte neue Stadion an der Ratz.