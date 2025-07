Kriegsende, Nachkriegsjahre und Entnazifizierung

Ähnlich wie in anderen Vorarlberger Gemeinden gab es aber auch in Bludenz Kräfte, die eben diese kampflose Übergabe um jeden Preis verhindern wollten. So scheiterte in der Nacht vom 3. auf 4. Mai die Besetzung der örtlichen NS-Kreisleitung. Ziel des Bludenzers Alois Jeller und seinen Mitstreitern war es, ein Gefecht um die Stadt Bludenz zu verhindern. Die Besetzung allerdings scheiterte, Jeller wurde gefangen genommen und nach schweren Misshandlungen mit einem Gewehrkolben erschlagen.