Nach turbulenten Wochen – Dornbirn startet durch!

Der FC Dornbirn hat sehr turbulente Wochen und Monate hinter sich! Zuletzt schaffte man aber mit dem 1:0-Cuperfolg über den GAK sehr positive Nachrichten. Am kommenden Wochenende steht jetzt der Westliga-Auftakt in Wals-Grünau am Programm. Wir haben uns mit Trainer Heinz Fuchsbichler vorab über die Ziele der Vorarlberger unterhalten.