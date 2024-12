Blaue Rosen für die Schwarzen

Die Koalitions-Partnerwahl in der Steiermark – sie erinnerte ein wenig an den TV-Bachelor: Der überragende Wahlsieger Kunasek von der FPÖ, der von den Wahlverlierern, dem bisherigen ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler und dem bisherigen SPÖ-Vizelandeshauptmann Anton Lang, bezirzt wird. Kunasek hat beiden tief in die Augen geschaut und, wie es heißt, bis zuletzt mit sich gerungen. Wer bietet mehr? Wer kommt den Blauen weiter entgegen? Mit wem kann man besser? Und: Wer bietet die stabilere Partnerschaft. Und – sicher auch nicht gänzlich nebensächlich: Was will Herbert Kickl?