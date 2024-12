Magistrat drangsalierte Pensionisten monatelang

Trotz Hilfe kam Strafverfügung

„Daraufhin hab’ ich beim dritten Termin mit Herrn P. gemeinsam telefonisch alle Fragen beantwortet, so gut es ging. Wir haben wieder auf den Zustand der beiden hingewiesen – er bezieht ja auch Pflegegeld“, so Frau W., die angeheiratete Cousine von Herrn P., die sich bei der „Krone“ meldete. Dennoch kam wenig später eine Strafverfügung des Linzer Magistrats, in dem den Eheleuten erneut vorgeworfen wurde, den Zensus nicht beantwortet zu haben. „Dagegen haben wir natürlich Einspruch erhoben – wir hatten ja telefonisch alles beantwortet“, so Frau W.