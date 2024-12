Experte: Kampf um Aleppo könnte blutig werden

Taktische Gründe

Die raschen Fortschritte mitsamt weitgehender Eroberung Aleppos durch die Rebellenallianz habe aber auch taktische Gründe, sagte Fuchs, der an der Hebrew University in Jerusalem lehrt. Dazu gehöre die Nutzung technisch anspruchsvoller Drohnen durch die Aufständischen. „Dem haben die syrischen Regierungstruppen wirklich nichts entgegenzusetzen“, so der Wissenschaftler. Auch der gezielte Einsatz von Selbstmordanschlägen durch die islamistische Gruppe Haiat Tahrir al-Sham (HTS) auf bestimmte Stellungen der Regierungstruppen habe Wirkung gezeigt.