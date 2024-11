Dschihadisten eroberten Dutzende Städte in Syrien

Russische Kampfjets unterstützen

„Mehr als 50 Dörfer und Städte in den Regionen Aleppo und Idlib stehen nun unter der Kontrolle von Hayat Tahrir al-Sham (HTS) und verbündeter Fraktionen“, wurde am Freitag gemeldet. Als Reaktion auf die Offensive soll die syrische Armee mit Unterstützung russischer Kampfjets mehr als 60 Ziele in Ildib und im Umland von Aleppo angegriffen haben. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden.