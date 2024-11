Opfer von Ärztepfusch erhält 390 Millionen Euro

Der 72-Jährige aus den USA wird nie vergessen, was ihm 2017 in einer Klinik angetan wurde. Nun hat er Gerechtigkeit bekommen. Geschworene sprachen ihm die Rekordsumme von umgerechnet 390 Millionen Euro zu. Der Grund: Ärzte des NuMale Medical Center in Albuquerque hatten ihn zu unnötigen Injektionen überredet, die seinen Penis dauerhaft entstellten.