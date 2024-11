Ärzte-Pfusch in Kärntner Spital: Bub verlor Hoden!

Plötzliches Ziehen im Unterbauch, Übelkeit, Erbrechen, schlimme Schmerzen – Spitalsärzte diagnostizierten bei einem Kärntner Schüler recht rasch eine einfache Gastroenteritis, also eine Schleimhautentzündung in Magen und Darm, wie sie häufig vorkommt. Eine fatale Fehldiagnose, wie sich herausstellte. Der Behandlungspfusch hat für den Buben weitreichende Folgen für das ganze Leben. Das sieht auch die Justiz so.