Konflikt um Heizung: „Das ist reine Schikane“

Mittlerweile gibt es offene Strafen in der Höhe von etwa 500 Euro. Was die Betroffenen aber noch viel mehr ärgert: „Nun müssen wir tatsächlich wieder unseren 50 Jahre alten Ölofen im Keller in Betrieb nehmen. Dass das der Stadt lieber ist, kann man einfach nicht glauben“, sagt der ehemalige Orgelbauer kopfschüttelnd. „Das ist doch reine Schikane.“