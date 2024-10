Wärmepumpen-Nachfrage kräftig abgekühlt

Für die Hausbesitzer rechnet sich der Einbau jedenfalls ohne Probleme, so der Daikin-Manager. Bei einem Neubau sei die Heizlast oft um 50 Prozent niedriger als bei einem alten Gebäude, aber auch nach einer Renovierung bestehender Häuser „lassen sich ein Drittel und teilweise sogar die Hälfte der Heizkosten einsparen. In Einfamilienhäusern kommt man eigentlich gar nicht an der Wärmepumpe vorbei. Es ist ja das einzige Heizungssystem, wo man sogar die Energie mit einer PV-Anlage selbst produzieren kann. Man braucht also fast keinen Strom ins Haus leiten und ist dadurch neben der Ersparnis auch noch unabhängig.“