Insolvenz: KTM hat Schulden in Milliardenhöhe

3519 Beschäftigte in den drei Gesellschaften

Was drin steht? Der Österreichische Verband Creditreform listete zu Mittag die wichtigsten Details auf: In der KTM AG sind 1600 Gläubiger und 2380 Mitarbeiter betroffen, die Passiva belaufen sich auf 1,8 Milliarden Euro (im Liquidationsfall würde die Summe auf 2,1 Milliarden Euro steigen). Bei der KTM Components GmbH belaufen sich die Verbindlichkeiten auf 57,69 Millionen Euro (im Liquidationsfall 68,97 Millionen Euro), bei der KTM Forschungs und Entwicklungs GmbH ist von Passiva in Höhe von 96,16 Millionen Euro die Rede (im Liquidationsfall 118,4 Millionen Euro).