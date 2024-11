Insolvenz bei KTM: AMS-Chef drückt „Mitgefühl“ aus

„Kopf in den Stand stecken, ist nicht“

Von KTM über Siemens, wo ja die Werksschließung für den Standort mit Fokus auf die industrielle Stromversorgung in Wien bekannt wurde und auch die Schaeffler-Entscheidung, das Werk in Berndorf (Niederösterreich) zu schließen – die Meldungen überschlagen sich in den vergangenen Tagen. „Ich mache mir selbst Sorgen, aber man muss hier gegensteuern, Kopf in den Sand zu stecken, ist nicht“, so Kopf.