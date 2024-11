Wegen KTM: AMS OÖ fragt Niederösterreich um Hilfe

Produktion steht im Jänner und Februar still

Laut dem Unternehmen aus Mattighofen sind 3650 Mitarbeiter von dem Sanierungsantrag mit Eigenverwaltung, der beim Landesgericht in Ried im Innkreis eingebracht werden soll, betroffen. KTM selbst plant den Abbau von 300 Arbeitern in der Produktion, wird im Jänner und Februar 2025 sogar die Produktion komplett stilllegen. Wie viele Mitarbeiter in der Verwaltung gehen müssen, ist offen. Hier hatte man bereits am 12. November Einschnitte angekündigt, die bislang aber nicht konkretisiert.