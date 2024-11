UV-Strahlung nahm in Mitteleuropa stark zu

Weniger Wolken, mehr Sonneneinstrahlung

Die Studie wurde im Fachblatt Fachjournal „Photochemical & Photobiological Sciences“ veröffentlicht. Die deutliche Zunahme hängt den Forschern zufolge vor allem mit der Abnahme der Bewölkung in Mitteleuropa zusammen. „Diese Veränderung, die auch durch den Klimawandel verursacht sein kann, führt zu mehr Sonnenscheinstunden. Und damit zu mehr Zeit, in der die UV-Strahlung der Sonne die Erde erreichen kann“, hieß es in der Mitteilung.