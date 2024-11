Wohnungskrise: Neubau sinkt auf ein Rekordtief

Kostenexplosion und Bürokratie als Bremse

Die Gründe für die Krise sind vielfältig. Der Quadratmeterpreis für Neubauwohnungen liegt aktuell bei durchschnittlich 7000 Euro, wie der Bericht zeigt. Dazu kommen Baukosten von bis zu 4000 Euro pro Quadratmeter und Grundstückspreise von rund 1300 Euro – doppelt so hoch wie etwa in Niederösterreich. „Die Preise sind durch die Decke gegangen. Das macht es für viele Bauträger fast unmöglich, Projekte wirtschaftlich umzusetzen“, erklärt Bauträger Hans Jörg Ulreich. Doch rund 65 Prozent des Wohnungsneubaus in Wien wird von gewerblichen Bauträgern gestemmt.