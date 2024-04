Geringere Wohnbauförderung als Grund für Baukrise?

Sparen Länder bei Wohnbauförderung?

Doch das reicht nicht: Also hat der Bund ein milliardenschweres Baupaket beschlossen. Dass der Bund einspringen musste, könnte an fehlender Bereitschaft der Länder für höhere Investitionen liegen. Laut einer Erhebung des Fachverbands Steine-Keramik in Zusammenarbeit mit dem Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen ist die Wohnbauförderung in den vergangenen Jahren nämlich deutlich zurückgegangen. Laut aktuellen Zahlen von 2022 in Wien sogar am stärksten. Dort seien die Ausgaben um ein Fünftel reduziert worden – obwohl die Einnahmen aus Steuern sprudeln.