ÖSV-Girl glänzte mit Bestzeit im Finaldurchgang

Eine Salzgeber-Schwester ist fraglich

Angelina Salzgeber war am Montag im Training zu Sturz gekommen. „Dabei hat es mich aufs Steißbein geschmissen“, verrät die 20-jährige Bartholomäbergerin. „Von den Ärzten habe ich das Okay, es hängt nur von den Schmerzen ab, ob ich in Zinal am Start bin. Ich werde das am Freitag entscheiden.“