Tiere sagen Danke – „Louis“

„Louis“ hat endlich ein Zuhause gefunden! Und was für eines! Nicht selbstverständlich für den kleinen Kerl. Weil er sich nicht anders zu helfen weiß, schnappt der Shih Tzu, wenn ihm etwas nicht passt. So verbrachte der Rüde schon eine ganze Weile am Hof der Pfotenhilfe in Lochen am See (Oberösterreich), bis die „Krone“-Tierecke geholfen hat.