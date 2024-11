„Alles finster“: Gemeinsam aus der großen Krise

Zum Cast der zweiten Staffel gehört der Este Tambet Tuisk, der erstmals seit Staffel eins wieder in Österreich ist und die vielen Metaebenen der Serie schätzt. „Man kann vielleicht schnell lernen, wie man im rein physischen Sinne eine Zeit lang ein Blackout überlebt, aber was ist, wenn die mentale Komponente versagt? Wenn du Verantwortung für Kinder hast und nicht nur dich allein schützen musst? In dieser Serie stellst du dir auch die Frage, wie du mit dir und deinem Umfeld in so einer Notsituation umgehen würdest. Man hinterfragt unweigerlich, ob man in der Realität überleben würde.“ Eine der wichtigsten Regeln wäre, genug Vorrat angehäuft zu haben. Gepreppert wird bei den Darstellern aber eher nicht. „Ich habe es jedes Mal vor, aber so lange die Bedrohung nicht direkt vor der Haustür steht, kaufe ich nicht ein“, schmunzelt Ebm, „ich glaube aber an den Gemeinschaftssinn und daran, dass bei einem realen Blackout alle zusammenhelfen, um zu überleben.“