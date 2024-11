Rubel stürzt ab – herber Rückschlag für Putin

Kursfall, um Haushalt zu sanieren?

Finanzminister Anton Siluanow erkennt in der Rubel-Schwäche einen Vorteil. „Ich sage nicht, ob der Wechselkurs gut oder schlecht ist“, sagte er am Dienstag auf einer Finanzkonferenz in Moskau. „Ich sage nur, dass der Wechselkurs heute für Exporteure sehr, sehr günstig ist.“ Zudem hilft das der russischen Regierung dabei, mehr staatliche Einnahmen aus Energiesteuern und Exportzöllen zu erzielen.