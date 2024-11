Putin streicht Zahlungen für Verwundete zusammen

Das Institute for the Study of War berichtet zudem über Beiträge russischer Militärblogger, die behaupten, das russische Militär würde verwundete Soldaten nicht angemessen medizinisch versorgen. Stattdessen sollen sie in einem sogenannten „medizinischen Keller“ festgehalten und ihre Freilassung gegen Bestechungsgelder von etwa 1,5 Millionen Rubel (ungefähr 15.000 Euro) gefordert werden.