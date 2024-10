Russen verlangen von Google eine unfassbare Strafe

Peskow: „Das ist das beste, was das Unternehmen tun kann“

Laut Peskow solle die Rekordstrafe Google dazu anhalten, die Blockierung der Sender rückgängig zu machen. „Das ist das Beste, was das Unternehmen tun kann“, sagte er. Ein Einlenken Googles ist allerdings nicht in Sicht. Nach Beginn des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat YouTube weitere russische Fernsehsender gesperrt.