Viktor Orbán lobbyiert für „billiges“ Russen-Gas

Orbán wird Nähe zu Putin vorgeworfen

Der nationalkonservative Orbán steht in der EU wegen seiner Russland-Nähe in der Kritik. So hatte er mit seinem unabgestimmten Besuch bei Russlands Präsident Wladimir Putin kurz nach Ungarns turnusgemäßer Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli in Europa für Empörung gesorgt.