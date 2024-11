Huawei zeigt Mate 70 – mit eigenem Betriebssystem

Der chinesische Technologieriese Huawei hat sein erstes Smartphone mit eigenem Betriebssystem präsentiert. Das „lang erwartete Mate 70, das leistungsstärkste aller Zeiten“ sei nun mit HarmonyOS Next erhältlich, sagte Huawei-Manager Richard Yu bei einer Vorführung in der Firmenzentrale in Shenzhen. Das mit Sanktionen belegte Unternehmen will damit den Schwergewichten Google und Apple entgegentreten.