Jude Law lüftet Geheimnis zum Weihnachtsfilmhit

Winteridylle aus der Retorte

Law klärte die beiden noch weiter auf, wie das auf vermeintlich idyllischen Filmsets so gemacht wird: „Wir haben im Winter in England gedreht. Aber jedes Mal, wenn ich durch diese Tür gehe, endet die Szene – und die Innenaufnahmen wurden dann drei Monate später in Los Angeles gedreht.“ Also bei sommerlichen Temperaturen ...