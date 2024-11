„Wirth im Ort“: Präsident hilft als Kellner aus

Während in vielen Gemeinden immer mehr Gasthäuser zusperren müssen, scheint das Geschäft mit Speis & Trank in Steinbrunn, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, zu florieren. Nach dem Lakeside am See, dem Gasthof Vlasits sowie „Mama kocht“ im Zentrum, gibt es nun auch den „Wirth im Ort“, der ausschließlich donnerstags ab 16 Uhr geöffnet hat. 80 Personen finden Platz.