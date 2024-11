Villacher Freier von Zuhältern übers Ohr gehauen

Auf einer einschlägigen Internetseite buchte sich der 28-Jährige am Freitag eine Sexdienstleisterin, die er dann kurz vor Mitternacht in einem Hotel in der Draustadt traf. Doch alles kam anders, als er es sich dachte: „Noch bevor es zum Geschlechtsverkehr gekommen war, betraten zwei ihm unbekannte Männer das Zimmer und drängten ihn hinaus“, schilderten Beamten des Kriminalreferates des Stadtpolizeikommandos Villach. Weil der Freier bereits im Vorhinein bezahlt und die „Leistung“ nicht erhalten hatte, alarmierte er die Polizei.