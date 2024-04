Escort-Girl rammte Freier Messer in den Rücken

Nach Sex Messer in den Rücken gerammt

Nachdem der Programmierer die Dienste der jungen Frau in Anspruch genommen hatte, und das nicht zum ersten Mal, lud sie ihn am 26. Oktober 2023 zu sich in die Wohnung ein. „Man verstand sich auch privat recht gut“, erklärt die Staatsanwältin. Bis die Stimmung nach einem Gespräch über den Ex-Freund der 23-Jährigen kippte – und sie ihm unvermittelt viermal ein Klappmesser in den Rücken rammte.