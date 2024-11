Verbringen auch Sie den Advent auf 1649 Meter Höhe

Alle Jahre wieder! Längst sind die Adventwanderungen von „Bergkrone“, Bergrettung und Kirche eine beliebte Tradition in der stillsten Zeit des Jahres. „Es gibt keinen Stress und keine Hektik – was in der Vorweihnachtszeit oft üblich ist -, sondern gesunde Bewegung in der Stille unserer winterlichen Bergwelt“, so Initiator Hannes Wallner von der „Bergkrone“, der sich schon darauf freut, viele Bergfreunde wiederzusehen.