Ein Landesrat mit Pflegekrise, einer mit Reiselust

Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) reist nach dem S-Link-Aus derweil von einer großen U-Bahn-Stadt in die nächste. Anfang der Woche hat er von Alt-Landeshauptmann Franz Schausberger den Salzburger Sitz im Ausschuss der Regionen der EU in Brüssel übernommen. Dieser Tage weilt er als Tourismuslandesrat in New York. Es gilt das 60-Jahr-Jubiläum des Kultfilms „Sound of Music“ im kommenden Jahr vorzubereiten. Gleich nach der Rückkehr geht es für Schnöll dann nach Wien. Dort verhandelt er für die ÖVP das Regierungsprogramm. Unter anderem in den Gruppen „Verkehr“ und „Infrastruktur“.∙