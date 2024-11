US-Investor will Nord Stream 2 kaufen

Die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 war der US-Regierung stets ein Dorn im Auge, würde die Leitung Europa noch stärker – im Gegenzug für billiges Erdgas – stärker in russische Abhängigkeit treiben. So gab es nach der Sprengung einer der beiden Nord-Stream-2-Röhren im September 2022 auch mehrere Medienberichte, wonach Washington von dem Sabotageakt gewusst haben soll. Nun könnte der noch intakte Teil der Leitung in US-Besitz gelangen.