Russisches Erdgas kann weiterhin bei OMV landen

Am Samstag hat die Gazprom ihre Gaslieferungen an Österreich gestoppt. Seither ist der Handel über die Börse deutlich gestiegen. Auch das heimische Unternehmen OMV habe dort verstärkt zugekauft, heißt es in der Branche. Ein Teil des Gases dürfte über diesen Umweg von der Gazprom kommen.