Warum Nord Stream so erbittert bekämpft wurde

Die Nord-Stream-Pipelines als Gas-Lebensader für die deutsche Industrie sind nach dem Sabotageakt im vergangenen September Geschichte. Vor Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine galten sie als Leuchtturmprojekt, jetzt sind drei der vier Röhren gesprengt und die letzte intakte stillgelegt. Aber warum waren die Pipelines so wichtig für Deutschland? Und warum hatte das Projekt von Anfang an so viele Gegner? Die Hintergründe.