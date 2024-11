Kickl schreibt Liebesbrief an die Industrie

„Länder zeigen, wie fruchtbar eine Zusammenarbeit sein kann“

Die schwarz-blauen Regierungsbündnisse in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg würden zeigen, schreibt Kickl in dem Brief, aus dem „Trend“-Autor Josef Votzi zitiert, „wie fruchtbar eine Zusammenarbeit sein kann. Diese Koalitionen sind der lebende Beweis dafür, dass unser Land stark und erfolgreich regiert werden kann, wenn zwei patriotische Kräfte an ­einem Strang ziehen.“ Die süßen Worte des FPÖ-Chefs passen allerdings nicht zu den Handlungen der Blauen.



Hier sehen Sie den Brief von Herbert Kickl an die Industriellenvereinigung.