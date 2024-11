Wie passen SPÖ und ÖVP zusammen, Herr Nehammer?

Nehammer: Ja, Andreas Babler hat diese Wortwahl einmal im Wahlkampf benutzt. Herbert Kickl hat über Jahre durch Taten gezeigt, dass er ein anderes Demokratieverständnis hat. Er hat in Krisenzeiten keine Verantwortung übernommen – im Gegenteil, es wurde Angst geschürt. In den Sondierungen, die übrigens nicht länger als im Jahr 2019 gedauert haben, kamen wir sehr schnell zur Frage der aktuellen Problemstellungen. In der Problemdefinition gibt es mit SPÖ und NEOS große Übereinstimmung. Mir ist es aber wichtig, dass wir die Wähler der FPÖ und die Themen, die sie bewegen, ernst nehmen und in den Verhandlungen berücksichtigen. Es wird niemand zurückgelassen.