FPÖ-Angriffe gegen Nehammer und „Austro-Ampel“

FPÖ-Abgeordneter Hannes Amesbauer sprach von 18 Firmenpleiten, die es in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 durchschnittlich pro Tag gegeben habe. Das seien „Hiobsbotschaften“ aus der heimischen Wirtschaft, die er der aktuellen Regierung zur Last legte. Österreich erlebe die längste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg, in der Bevölkerung käme es vermehrt zu „Angstsparen“.